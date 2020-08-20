Son Dakika | Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 13,58 12,35 9,96 Petkim 4,65 4,23 9,93 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|13,58
|12,35
|9,96
|Petkim
|4,65
|4,23
|9,93
|Zorlu Enerji
|2,91
|2,65
|9,81
|Global Yatırım Holding
|4,64
|4,26
|8,92
| Aksa Enerji
|5,89
|5,43
|8,47
|Tüpraş
|92,00
|85,95
|7,04
|Kardemir (D)
|3,10
|2,93
|5,80
|Vestel
|17,11
|16,22
|5,49
|Hektaş
|12,37
|11,77
|5,10
|Yataş
|8,13
|7,75
|4,90
| Kerevitaş Gıda
|5,16
|4,96
|4,03
| Tümosan Motor ve Traktör
|7,78
|7,49
|3,87
|Tekfen Holding
|15,21
|14,74
|3,19
|Çimsa
|12,16
|11,80
|3,05
|Borusan Mannesmann
|12,85
|12,48
|2,96
|Doğan Holding
|2,14
|2,08
|2,88
|Aygaz
|12,80
|12,46
|2,73
|Şekerbank
|1,54
|1,50
|2,67
|Halk GMYO
|2,11
|2,06
|2,43
| Albaraka Türk
|1,58
|1,55
|1,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 18:39
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son Dakika | Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Bursa'da yakalanan canlı bombanın hedefi polis merkezini patlatmakmış Trabzonspor, Celtic'in Ekuban'a yaptığı 5 milyon euroluk teklifi yetersiz buldu Bakan Koca'dan 81 ilin sağlık müdürüne talimat: Koronavirüs tedavilerine süratle başlanmalı Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi Pınar Gültekin cinayetinde aile avukatının tatbikat raporu ve HTS talebi kabul edildi Erdoğan'ın müjdesinde en önemli detay netleşti! Türkiye'nin 20 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğal gaz bulundu Fenerbahçe, Anastasios Bakasetas transferinde son aşamaya geldi UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Sırbistan maçı Gaziantep'te oynanacak Kamyona çarpan motosikletteki 2 kişi öldü, sürücünün yaptığı paylaşım dikkat çekti İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar Tartıştığı kadınlara bıçak çeken şahıs halkın tepkisiyle karşılaşınca karakola sığındı Son Dakika: Beşiktaş, Alanyasporlu Welinton'u 3 yıllığına kadrosuna kattı Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı