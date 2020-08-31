Son dakika... Borsada en çok değer kazanan hisseler
Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bizim Mağazaları 16,09 15,22 5,72 Gözde Girişim 5,84 5,59 4,47 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bizim Mağazaları
|16,09
|15,22
|5,72
|Gözde Girişim
|5,84
|5,59
|4,47
|Odaş Elektrik
|2,63
|2,53
|3,95
|Şok Marketler
|12,85
|12,42
|3,46
|Eczacıbaşı İlaç
|5,95
|5,77
|3,12
| Selçuk Ecza Deposu
|7,99
|7,76
|2,96
| Netaş Telekomünikasyon
|15,62
|15,19
|2,83
|Deva Holding
|19,70
|19,26
|2,28
|Logo Yazılım
|93,05
|91,00
|2,25
|Vestel
|18,36
|17,96
|2,23
|Aksigorta
|7,29
|7,15
|1,96
|Gübre Fabrikaları
|29,68
|29,12
|1,92
| Tofaş Oto Fabrikası
|22,46
|22,10
|1,63
|Migros Ticaret
|39,22
|38,72
|1,29
|Otokar
|140,00
|138,40
|1,16
|MLP Sağlık
|15,30
|15,17
|0,86
|Çemtaş
|11,04
|10,95
|0,82
| Kerevitaş Gıda
|4,94
|4,90
|0,82
|İş Yatırım Menkul Değerler
|8,12
|8,08
|0,50
| Alarko Holding
|4,94
|4,92
|0,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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