Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akiş GMYO
|3,60
|3,34
|7,78
|Gübre Fabrikaları
|35,04
|32,60
|7,48
|ARD Bilişim Teknolojileri
|33,94
|31,90
|6,39
|Bizim Mağazaları
|16,72
|15,76
|6,08
|Kerevitaş Gıda
|5,82
|5,52
|5,43
|GSD Holding
|2,24
|2,13
|5,16
|Otokar
|147,00
|140,00
|5,00
|Bagfaş
|18,90
|18,00
|5,00
|İndeks Bilgisayar
|17,73
|16,91
|4,85
|Tümosan Motor ve Traktör
|9,12
|8,72
|4,59
|Borusan Mannesmann
|16,67
|15,95
|4,51
|Koza Madencilik
|13,56
|12,98
|4,47
|Akçansa
|14,08
|13,49
|4,37
|Net Holding
|2,45
|2,36
|3,81
|Kartonsan
|721,00
|697,00
|3,44
|Odaş Elektrik
|3,02
|2,92
|3,42
|Turkcell
|15,78
|15,26
|3,41
|Pınar Süt
|22,10
|21,38
|3,37
|Torunlar GMYO
|3,71
|3,59
|3,34
|Logo Yazılım
|98,50
|95,40
|3,25
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 18:37 - Kaynak: AA
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