Son dakika: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alcatel Lucent Teletaş
|35,58
|32,36
|9,95
|Gübre Fabrikaları
|38,56
|35,20
|9,55
|Odaş Elektrik
|3,59
|3,31
|8,46
|İndeks Bilgisayar
|18,10
|16,77
|7,93
|Netaş Telekomünikasyon
|22,84
|21,20
|7,74
|Şekerbank
|1,82
|1,70
|7,06
|Doğuş Otomotiv
|20,82
|19,56
|6,44
|Gözde Girişim
|6,75
|6,35
|6,30
|Doğan Holding
|2,60
|2,47
|5,26
|Anadolu Grubu Holding
|19,46
|18,50
|5,19
|Sasa Polyester
|16,43
|15,64
|5,05
|Borusan Mannesmann
|14,98
|14,27
|4,98
|Ülker Bisküvi
|22,14
|21,10
|4,93
|Arçelik
|27,98
|26,74
|4,64
|Enka İnşaat
|7,57
|7,24
|4,56
|Çemtaş
|14,45
|13,85
|4,33
|Kartonsan
|2.144,20
|2.060,00
|4,09
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,55
|10,15
|3,94
|Yataş
|9,34
|8,99
|3,89
|Koza Madencilik
|12,81
|12,35
|3,72
- Kaynak: AA
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