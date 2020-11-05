Son dakika: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alcatel Lucent Teletaş 35,58 32,36 9,95 Gübre Fabrikaları 38,56 35,20 9,55 Odaş Elektrik 3,59 3,31 8,46 İndeks Bilgisayar 18,10 16,77 7,93 Netaş Telekomünikasyon 22,84 21,20 7,74 Şekerbank 1,82 1,70 7,06 Doğuş Otomotiv 20,82 19,56 6,44 Gözde Girişim 6,75 6,35 6,30 Doğan Holding 2,60 2,47 5,26 Anadolu Grubu Holding 19,46 18,50 5,19 Sasa Polyester 16,43 15,64 5,05 Borusan Mannesmann 14,98 14,27 4,98 Ülker Bisküvi 22,14 21,10 4,93 Arçelik 27,98 26,74 4,64 Enka İnşaat 7,57 7,24 4,56 Çemtaş 14,45 13,85 4,33 Kartonsan 2.144,20 2.060,00 4,09 Tümosan Motor ve Traktör 10,55 10,15 3,94 Yataş 9,34 8,99 3,89 Koza Madencilik 12,81 12,35 3,72 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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