Son dakika: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 18,71 17,01 9,99 Petkim 4,64 4,26 8,92 Doğan Holding 2,86 2,65 7,92 Ford Otosan 122,30 115,30 6,07 Akiş GMYO 3,84 3,65 5,21 Yataş 12,71 12,14 4,70 Karel Elektronik 20,26 19,36 4,65 Türk Traktör 145,50 140,20 3,78 Doğuş Otomotiv 28,18 27,16 3,76 Türk Telekom 7,88 7,66 2,87 Gübre Fabrikaları 51,10 49,82 2,57 MLP Sağlık 19,87 19,40 2,42 Enerjisa Enerji 11,00 10,77 2,14 Alarko Holding 6,89 6,75 2,07 Mavi Giyim 49,50 48,58 1,89 Halk GMYO 3,34 3,28 1,83 Bursa Çimento 9,20 9,04 1,77 Aksigorta 8,14 8,01 1,62 Ege Endüstri 1.746,00 1.720,10 1,51 Tüpraş 93,60 92,30 1,41 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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