Son dakika... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tümosan Motor ve Traktör
|14,38
|13,08
|9,94
|İş GMYO
|2,38
|2,17
|9,68
|Pegasus
|68,00
|63,15
|7,68
|ARD Bilişim Teknolojileri
|43,48
|40,54
|7,25
|Türk Traktör
|164,20
|154,00
|6,62
|GSD Holding
|2,40
|2,30
|4,35
|Borusan Mannesmann
|19,86
|19,05
|4,25
|İş Yatırım Menkul Değerler
|15,91
|15,38
|3,45
|Halk GMYO
|3,47
|3,36
|3,27
|İş Finansal Kiralama
|3,89
|3,78
|2,91
|Gözde Girişim
|7,06
|6,90
|2,32
|Kartonsan
|3.340,00
|3.264,80
|2,30
|Torunlar GMYO
|4,18
|4,09
|2,20
|Turkcell
|15,84
|15,52
|2,06
|Koç Holding
|19,91
|19,52
|2,00
|Hektaş
|14,45
|14,19
|1,83
|Çelebi
|97,75
|96,05
|1,77
|Mavi Giyim
|51,80
|50,95
|1,67
|Anadolu Efes
|22,68
|22,36
|1,43
|Odaş Elektrik
|4,06
|4,01
|1,25
- Kaynak: AA
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