Son dakika... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tümosan Motor ve Traktör 14,38 13,08 9,94 İş GMYO 2,38 2,17 9,68 Pegasus 68,00 63,15 7,68 ARD Bilişim Teknolojileri 43,48 40,54 7,25 Türk Traktör 164,20 154,00 6,62 GSD Holding 2,40 2,30 4,35 Borusan Mannesmann 19,86 19,05 4,25 İş Yatırım Menkul Değerler 15,91 15,38 3,45 Halk GMYO 3,47 3,36 3,27 İş Finansal Kiralama 3,89 3,78 2,91 Gözde Girişim 7,06 6,90 2,32 Kartonsan 3.340,00 3.264,80 2,30 Torunlar GMYO 4,18 4,09 2,20 Turkcell 15,84 15,52 2,06 Koç Holding 19,91 19,52 2,00 Hektaş 14,45 14,19 1,83 Çelebi 97,75 96,05 1,77 Mavi Giyim 51,80 50,95 1,67 Anadolu Efes 22,68 22,36 1,43 Odaş Elektrik 4,06 4,01 1,25 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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