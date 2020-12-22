Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko Holding 7,48 6,80 10,00 Çelebi 143,00 130,00 10,00 Alarko GMYO 22,66 20,60 10,00 DO-CO 535,80 487,10 10,00 Borusan Mannesmann 27,82 25,30 9,96 Bagfaş 20,76 18,88 9,96 Karel Elektronik 21,56 19,61 9,94 Gübre Fabrikaları 51,65 46,98 9,94 Ereğli Demir Çelik 14,20 13,40 5,97 İskenderun Demir Çelik 10,07 9,53 5,67 Oyak Çimento 8,49 8,07 5,20 Bursa Çimento 9,20 8,80 4,55 Hektaş 15,60 14,98 4,14 Özak GMYO 5,16 4,96 4,03 Kardemir (D) 5,37 5,17 3,87 Pegasus 71,00 68,55 3,57 Doğan Holding 3,16 3,06 3,27 TAV Havalimanları 20,70 20,06 3,19 Çemtaş 15,05 14,59 3,15 Türkiye Sigorta 6,33 6,14 3,09 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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