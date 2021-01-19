Son dakika: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Brisa 25,96 23,60 10,00 Alkim Kimya 18,86 17,15 9,97 Netaş Telekomünikasyon 31,84 28,96 9,94 Aygaz 17,80 16,19 9,94 Karsan Otomotiv 4,12 3,75 9,87 Net Holding 3,80 3,46 9,83 Gübre Fabrikaları 71,90 67,10 7,15 Doğan Holding 3,84 3,59 6,96 İskenderun Demir Çelik 11,68 10,99 6,28 Migros Ticaret 46,70 44,00 6,14 MLP Sağlık 24,38 23,28 4,73 TAV Havalimanları 24,50 23,40 4,70 Pegasus 80,00 76,95 3,96 Mavi Giyim 58,00 55,85 3,85 Arçelik 35,04 33,84 3,55 Yataş 15,60 15,07 3,52 Sasa Polyester 25,14 24,32 3,37 Alcatel Lucent Teletaş 30,82 29,88 3,15 Türk Telekom 8,80 8,56 2,80 Halk GMYO 3,50 3,41 2,64 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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