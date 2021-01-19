Son dakika: Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Son dakika: Borsada en çok değer kazanan hisseler

19.01.2021 19:43
Son dakika: Borsada en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Brisa25,9623,6010,00Alkim...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Brisa25,9623,6010,00
Alkim Kimya18,8617,159,97
Netaş Telekomünikasyon31,8428,969,94
Aygaz17,8016,199,94
Karsan Otomotiv4,123,759,87
Net Holding3,803,469,83
Gübre Fabrikaları71,9067,107,15
Doğan Holding3,843,596,96
İskenderun Demir Çelik11,6810,996,28
Migros Ticaret46,7044,006,14
MLP Sağlık24,3823,284,73
TAV Havalimanları24,5023,404,70
Pegasus80,0076,953,96
Mavi Giyim58,0055,853,85
Arçelik35,0433,843,55
Yataş15,6015,073,52
Sasa Polyester25,1424,323,37
Alcatel Lucent Teletaş30,8229,883,15
Türk Telekom8,808,562,80
Halk GMYO3,503,412,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Telekomünikasyon, Borsa İstanbul, Netaş, BRİSA, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi


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