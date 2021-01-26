Son dakika! Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğan Holding 4,04 3,82 5,76 İskenderun Demir Çelik 11,85 11,23 5,52 Sasa Polyester 26,42 25,10 5,26 Akiş GMYO 3,77 3,64 3,57 Emlak Konut GMYO 2,54 2,47 2,83 Aksa Enerji 10,49 10,25 2,34 Bursa Çimento 12,50 12,22 2,29 Eczacıbaşı İlaç 8,15 7,98 2,13 Vestel 25,30 24,80 2,02 Aksa 15,07 14,78 1,96 Konya Çimento 1.730,00 1.697,40 1,92 Hektaş 27,60 27,10 1,85 Bim Mağazalar 75,00 73,80 1,63 Doğuş Otomotiv 36,30 35,74 1,57 Gözde Girişim 7,14 7,03 1,56 Yataş 15,82 15,60 1,41 Ereğli Demir Çelik 15,00 14,82 1,21 GSD Holding 2,57 2,54 1,18 Sabancı Holding 11,19 11,06 1,18 İş Yatırım Menkul Değerler 18,45 18,25 1,10 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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