Son dakika! Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|85,90
|78,10
|9,99
|Koza Altın
|127,40
|121,50
|4,86
|Sok Marketler Ticaret
|14,48
|13,86
|4,47
|GSD Holding
|2,67
|2,56
|4,30
|Alkim Kimya
|19,14
|18,45
|3,74
|Bera Holding
|26,44
|25,50
|3,69
|Sasa Polyester
|27,80
|26,90
|3,35
|Aksa Enerji
|11,28
|10,95
|3,01
|Vestel
|27,76
|27,02
|2,74
|Koza Madencilik
|16,08
|15,68
|2,55
|Çemtaş
|17,35
|16,92
|2,54
|İndeks Bilgisayar
|21,08
|20,58
|2,43
|İş GMYO
|2,63
|2,57
|2,33
|Tat Gıda
|11,64
|11,42
|1,93
|Albaraka Türk
|2,19
|2,15
|1,86
|Aksigorta
|9,86
|9,69
|1,75
|Odaş Elektrik
|4,13
|4,06
|1,72
|Özak GMYO
|5,33
|5,24
|1,72
|İpek Doğal Enerji
|13,29
|13,08
|1,61
|Pegasus
|73,50
|72,40
|1,52
Kaynak: AA
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