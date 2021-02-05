Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 85,90 78,10 9,99 Koza Altın 127,40 121,50 4,86 Sok Marketler Ticaret 14,48 13,86 4,47 GSD Holding 2,67 2,56 4,30 Alkim Kimya 19,14 18,45 3,74 Bera Holding 26,44 25,50 3,69 Sasa Polyester 27,80 26,90 3,35 Aksa Enerji 11,28 10,95 3,01 Vestel 27,76 27,02 2,74 Koza Madencilik 16,08 15,68 2,55 Çemtaş 17,35 16,92 2,54 İndeks Bilgisayar 21,08 20,58 2,43 İş GMYO 2,63 2,57 2,33 Tat Gıda 11,64 11,42 1,93 Albaraka Türk 2,19 2,15 1,86 Aksigorta 9,86 9,69 1,75 Odaş Elektrik 4,13 4,06 1,72 Özak GMYO 5,33 5,24 1,72 İpek Doğal Enerji 13,29 13,08 1,61 Pegasus 73,50 72,40 1,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Son dakika! Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

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