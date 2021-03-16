Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|34,80
|31,64
|9,99
|Ford Otosan
|208,40
|189,50
|9,97
|Logo Yazılım
|171,50
|162,10
|5,80
|Mavi Giyim
|55,15
|52,65
|4,75
|Türk Traktör
|235,00
|224,60
|4,63
|MLP Sağlık
|24,90
|23,82
|4,53
|Tofaş Oto Fabrikası
|39,08
|37,46
|4,32
|Halk GMYO
|3,54
|3,42
|3,51
|Çimsa
|22,76
|22,02
|3,36
|Çemtaş
|17,10
|16,55
|3,32
|Kardemir (D)
|7,83
|7,59
|3,16
|Vestel
|31,52
|30,66
|2,80
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,88
|25,20
|2,70
|İş Yatırım Menkul Değerler
|18,90
|18,43
|2,55
|Oyak Çimento
|8,13
|7,93
|2,52
|Kartonsan
|76,10
|74,25
|2,49
|Koza Altın
|126,30
|123,50
|2,27
|İş GMYO
|2,26
|2,21
|2,26
|İş Finansal Kiralama
|3,92
|3,84
|2,08
|İpek Doğal Enerji
|13,31
|13,05
|1,99
Kaynak: AA
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