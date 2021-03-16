Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 34,80 31,64 9,99 Ford Otosan 208,40 189,50 9,97 Logo Yazılım 171,50 162,10 5,80 Mavi Giyim 55,15 52,65 4,75 Türk Traktör 235,00 224,60 4,63 MLP Sağlık 24,90 23,82 4,53 Tofaş Oto Fabrikası 39,08 37,46 4,32 Halk GMYO 3,54 3,42 3,51 Çimsa 22,76 22,02 3,36 Çemtaş 17,10 16,55 3,32 Kardemir (D) 7,83 7,59 3,16 Vestel 31,52 30,66 2,80 Kordsa Teknik Tekstil 25,88 25,20 2,70 İş Yatırım Menkul Değerler 18,90 18,43 2,55 Oyak Çimento 8,13 7,93 2,52 Kartonsan 76,10 74,25 2,49 Koza Altın 126,30 123,50 2,27 İş GMYO 2,26 2,21 2,26 İş Finansal Kiralama 3,92 3,84 2,08 İpek Doğal Enerji 13,31 13,05 1,99 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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