Son dakika haberi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 3,76 4,02 -6,47 Albaraka Türk 1,87 1,99 -6,03 Türkiye Sigorta 6,56 6,91 -5,07 İskenderun Demir Çelik 12,34 12,98 -4,93 Tat Gıda 10,18 10,67 -4,59 TAV Havalimanları 24,00 25,12 -4,46 İhlas Gayrimenkul 1,09 1,14 -4,39 Sabancı Holding 9,99 10,42 -4,13 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,63 1,70 -4,12 Akiş GMYO 2,22 2,31 -3,90 Borusan Mannesmann 30,92 32,12 -3,74 Türk Telekom 7,67 7,96 -3,64 Yapı ve Kredi Bankası 2,65 2,75 -3,64 MLP Sağlık 24,00 24,90 -3,61 Tekfen Holding 16,19 16,79 -3,57 Koç Holding 22,94 23,78 -3,53 GSD Holding 2,25 2,33 -3,43 Kardemir (D) 7,33 7,59 -3,43 İş GMYO 2,08 2,15 -3,26 Emlak Konut GMYO 2,10 2,17 -3,23 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Galatasaray zirve yolunda 3 puan hedefliyor! Canlı anlatım

Turist taşıyan helikopter denize çakıldı: 3 ölü, 1 kayıp

Katie Price altıncı kez hamile kaldı

Son Dakika! AB yetkilileriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi zaruridir

Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı

Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı

Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu

Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var