Son dakika! Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Coca Cola İçecek
|76,80
|70,65
|8,70
|İş Yatırım Menkul Değerler
|15,39
|14,22
|8,23
|Vestel
|31,94
|29,92
|6,75
|TAV Havalimanları
|19,80
|18,70
|5,88
|Kerevitaş Gıda
|5,51
|5,21
|5,76
|ASELSAN
|15,49
|14,67
|5,59
|Arçelik
|33,30
|31,58
|5,45
|Sasa Polyester
|36,68
|34,83
|5,31
|Alkim Kimya
|16,51
|15,69
|5,23
|Deva Holding
|30,54
|29,04
|5,17
|Bagfaş
|23,34
|22,30
|4,66
|Netaş Telekomünikasyon
|24,20
|23,16
|4,49
|Ege Endüstri
|1.398,60
|1.339,70
|4,40
|Tukaş
|7,45
|7,15
|4,20
|Bera Holding
|26,10
|25,14
|3,82
|Mavi Giyim
|43,16
|41,62
|3,70
|Selçuk Ecza Deposu
|10,11
|9,75
|3,69
|Tekfen Holding
|16,31
|15,75
|3,56
|Tat Gıda
|9,96
|9,65
|3,21
|Türk Telekom
|6,43
|6,23
|3,21
Kaynak: AA
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