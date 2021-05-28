Son dakika! Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bim Mağazalar
|64,25
|60,45
|6,29
|Fenerbahçe Futbol
|33,34
|31,46
|5,98
|Halkbank
|4,59
|4,40
|4,32
|Gözde Girişim
|6,04
|5,89
|2,55
|Tofaş Oto Fabrikası
|28,90
|28,24
|2,34
|Sabancı Holding
|8,63
|8,44
|2,25
|Jantsa Jant Sanayi
|88,20
|86,40
|2,08
|Koç Holding
|18,58
|18,21
|2,03
|Ereğli Demir Çelik
|19,21
|18,86
|1,86
|Türk Telekom
|6,90
|6,78
|1,77
|GSD Holding
|1,82
|1,79
|1,68
|TAV Havalimanları
|23,42
|23,04
|1,65
|Sasa Polyester
|31,84
|31,42
|1,34
|Doğuş Otomotiv
|26,32
|25,98
|1,31
|Anadolu Efes
|23,02
|22,73
|1,30
|Arçelik
|31,98
|31,66
|1,01
|ASELSAN
|15,04
|14,89
|1,01
|Deva Holding
|26,34
|26,08
|1,00
|Şişe Cam
|7,93
|7,86
|0,89
|Tüpraş
|97,60
|96,80
|0,83
Kaynak: AA
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