Son dakika! Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Ülker Bisküvi 22,32 21,22 5,18 Şok Marketler Ticaret 11,46 11,02 3,99 Eczacıbaşı Yatırım 40,90 39,36 3,91 Fenerbahçe Futbol 40,00 39,00 2,56 Koza Altın 126,60 124,40 1,77 Ege Gübre 181,40 178,40 1,68 Emlak Konut GMYO 2,22 2,19 1,37 Bim Mağazalar 64,95 64,20 1,17 Gözde Girişim 5,80 5,75 0,87 Ford Otosan 176,70 175,20 0,86 Enerjisa Enerji 10,33 10,26 0,68 Arçelik 30,56 30,44 0,39 Migros Ticaret 33,32 33,20 0,36 Kervan Gıda 15,95 15,90 0,31 Şişe Cam 8,12 8,10 0,25 Türkiye Sigorta 5,18 5,17 0,19 TAV Havalimanları 27,26 27,22 0,15 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,94 6,93 0,14 Tüpraş 103,00 102,90 0,10 MLP Sağlık 21,56 21,54 0,09 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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