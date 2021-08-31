Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Esenboğa Elektrik
|36,08
|33,74
|6,94
|Net Holding
|4,81
|4,51
|6,65
|İş Yatırım Menkul Değerler
|15,26
|14,58
|4,66
|Eczacıbaşı Yatırım
|44,40
|42,76
|3,84
|İndeks Bilgisayar
|6,55
|6,31
|3,80
|Selçuk Ecza Deposu
|9,12
|8,80
|3,64
|Brisa
|21,92
|21,20
|3,40
|Garanti Bankası
|9,88
|9,56
|3,35
|Çemaş Döküm
|1,24
|1,20
|3,33
|Doğuş Otomotiv
|28,00
|27,10
|3,32
|Eczacıbaşı İlaç
|6,23
|6,03
|3,32
|Gübre Fabrikaları
|51,85
|50,20
|3,29
|Bera Holding
|9,78
|9,48
|3,16
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,64
|2,56
|3,13
|Anadolu Efes
|21,94
|21,30
|3,00
|Akbank
|5,89
|5,73
|2,79
|Turkcell
|16,39
|15,95
|2,76
|Ege Gübre
|171,20
|167,00
|2,51
|Torunlar GMYO
|4,20
|4,10
|2,44
|Otokar
|332,70
|325,00
|2,37
Kaynak: AA
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