Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Esenboğa Elektrik 36,08 33,74 6,94 Net Holding 4,81 4,51 6,65 İş Yatırım Menkul Değerler 15,26 14,58 4,66 Eczacıbaşı Yatırım 44,40 42,76 3,84 İndeks Bilgisayar 6,55 6,31 3,80 Selçuk Ecza Deposu 9,12 8,80 3,64 Brisa 21,92 21,20 3,40 Garanti Bankası 9,88 9,56 3,35 Çemaş Döküm 1,24 1,20 3,33 Doğuş Otomotiv 28,00 27,10 3,32 Eczacıbaşı İlaç 6,23 6,03 3,32 Gübre Fabrikaları 51,85 50,20 3,29 Bera Holding 9,78 9,48 3,16 Yapı ve Kredi Bankası 2,64 2,56 3,13 Anadolu Efes 21,94 21,30 3,00 Akbank 5,89 5,73 2,79 Turkcell 16,39 15,95 2,76 Ege Gübre 171,20 167,00 2,51 Torunlar GMYO 4,20 4,10 2,44 Otokar 332,70 325,00 2,37 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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