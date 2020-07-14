Son dakika... Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika

Son dakika... Borsada endekslerin değişimi

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 277.538 -0,17 BIST SINAİ 156.772 -0,53 BIST GIDA, İÇECEK 160.272 -1,62 BIST TEKSTIL, DERİ 59.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

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Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 277.538 -0,17
BIST SINAİ 156.772 -0,53
BIST GIDA, İÇECEK 160.272 -1,62
BIST TEKSTIL, DERİ 59.908 -0,58
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 109.915 0,31
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 122.163 -1,04
BIST TAŞ, TOPRAK 126.953 0,33
BIST METAL ANA 260.254 -0,78
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 206.584 0,88
BIST MADENCİLİK 129.684 -0,83
BIST HİZMETLER 105.891 -0,62
BIST ELEKTRİK 6.658 -1,99
BIST ULAŞTIRMA 139.233 -1,29
BIST TURİZM 19.103 0,12
BIST TİCARET 337.488 0,44
BIST İLETİŞİM 40.876 -1,40
BIST SPOR 61.073 -6,12
BIST İNŞAAT 117.338 -0,41
BIST MALİ 125.289 -0,44
BIST BANKA 126.418 -1,24
BIST SİGORTA 507.225 0,96
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 85.372 -1,60
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 100.980 -0,12
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 55.926 1,37
BIST TEKNOLOJİ 155.941 -1,24
BIST BİLİŞİM 53.017 -2,10
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 85.396 -1,95

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:53 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi
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18:47
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18:45
Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket
18:12
1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı
18:10
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
17:10
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
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14:41
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