Son dakika! Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 293.759 2,18 BIST SINAİ 160.396 0,51 BIST GIDA, İÇECEK 164.774 1,25 BIST TEKSTIL, DERİ 62.006 0,43 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 115.823 1,00 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 125.649 1,20 BIST TAŞ, TOPRAK 128.052 1,01 BIST METAL ANA 258.459 -0,29 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 213.742 -0,05 BIST MADENCİLİK 137.478 -0,31 BIST HİZMETLER 106.799 0,48 BIST ELEKTRİK 6.551 -1,10 BIST ULAŞTIRMA 139.899 -0,64 BIST TURİZM 20.005 2,30 BIST TİCARET 340.194 0,89 BIST İLETİŞİM 41.173 -0,06 BIST SPOR 56.278 -4,78 BIST İNŞAAT 128.543 6,06 BIST MALİ 127.019 0,56 BIST BANKA 127.117 -0,09 BIST SİGORTA 528.664 1,88 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 87.814 1,02 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 102.649 0,93 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 57.442 1,56 BIST TEKNOLOJİ 161.758 1,44 BIST BİLİŞİM 55.440 0,77 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 87.582 0,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)