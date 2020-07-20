Son dakika! Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika

Son dakika! Borsada endekslerin değişimi

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 293.759 2,18 BIST SINAİ 160.396 0,51 BIST GIDA, İÇECEK 164.774 1,25 BIST TEKSTIL, DERİ 62.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 293.759 2,18
BIST SINAİ 160.396 0,51
BIST GIDA, İÇECEK 164.774 1,25
BIST TEKSTIL, DERİ 62.006 0,43
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 115.823 1,00
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 125.649 1,20
BIST TAŞ, TOPRAK 128.052 1,01
BIST METAL ANA 258.459 -0,29
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 213.742 -0,05
BIST MADENCİLİK 137.478 -0,31
BIST HİZMETLER 106.799 0,48
BIST ELEKTRİK 6.551 -1,10
BIST ULAŞTIRMA 139.899 -0,64
BIST TURİZM 20.005 2,30
BIST TİCARET 340.194 0,89
BIST İLETİŞİM 41.173 -0,06
BIST SPOR 56.278 -4,78
BIST İNŞAAT 128.543 6,06
BIST MALİ 127.019 0,56
BIST BANKA 127.117 -0,09
BIST SİGORTA 528.664 1,88
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 87.814 1,02
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 102.649 0,93
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 57.442 1,56
BIST TEKNOLOJİ 161.758 1,44
BIST BİLİŞİM 55.440 0,77
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 87.582 0,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 18:37 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

23:50 Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı 23:37 Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü 23:19 Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler 23:13 Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 22:00 İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi 20:48 Belçika'da yaz rehaveti vaka sayısının artmasına neden oldu 20:37 AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak 20:31 Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü 20:29 Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı 18:32 Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı 18:04 KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:37 Van'da salgın sürecinde bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
23:50
Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü
23:37
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler
23:19
Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
23:13
İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi
22:00
Belçika'da yaz rehaveti vaka sayısının artmasına neden oldu
20:48
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
20:37
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
20:31
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
20:29
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
18:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2020 01:14:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]