Son Dakika: Borsada işlem hacmi sıralaması

Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi İş Finansal Kiralama 1.206.239.630 Odaş Elektrik 1.094.098.306 Kardemir (D) 749.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi İş Finansal Kiralama 1.206.239.630 Odaş Elektrik 1.094.098.306 Kardemir (D) 749.206.154 Karsan Otomotiv 648.630.116 Garanti Bankası 640.356.267 Petkim 535.729.344 Türk Hava Yolları 452.188.573 Zorlu Enerji 442.767.913 Vakıflar Bankası 407.743.396 Turkcell 375.033.920 ASELSAN 358.542.571 Emlak Konut GMYO 357.792.317 Akbank 356.109.889 Halkbank 353.230.845 Tekfen Holding 351.947.323 Gübre Fabrikaları 283.537.354 Güneş Sigorta 278.714.138 Ereğli Demir Çelik 266.372.921 Arçelik 255.013.207 Tüpraş 234.282.077 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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