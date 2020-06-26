Son Dakika: Borsada işlem hacmi sıralaması
Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi İş Finansal Kiralama 1.206.239.630 Odaş Elektrik 1.094.098.306 Kardemir (D) 749.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|İş Finansal Kiralama
|1.206.239.630
|Odaş Elektrik
|1.094.098.306
|Kardemir (D)
|749.206.154
|Karsan Otomotiv
|648.630.116
|Garanti Bankası
|640.356.267
|Petkim
|535.729.344
|Türk Hava Yolları
|452.188.573
|Zorlu Enerji
|442.767.913
|Vakıflar Bankası
|407.743.396
|Turkcell
|375.033.920
|ASELSAN
|358.542.571
|Emlak Konut GMYO
|357.792.317
|Akbank
|356.109.889
|Halkbank
|353.230.845
|Tekfen Holding
|351.947.323
|Gübre Fabrikaları
|283.537.354
|Güneş Sigorta
|278.714.138
|Ereğli Demir Çelik
|266.372.921
|Arçelik
|255.013.207
|Tüpraş
|234.282.077
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 18:45 Kaynak: AA
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