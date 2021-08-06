Son dakika: Boşandığı eşini takip edip, bıçaklayarak öldürdü (2) - Son Dakika

Son dakika: Boşandığı eşini takip edip, bıçaklayarak öldürdü (2)
06.08.2021 20:17
Son dakika gündem haberine göre TUTUKLANDITekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eski eşi 4 çocuk annesi Senem Barik'ı, takip ederek eve bindiği minibüste 4 yerinden bıçaklayarak öldüren İrfan Barik, emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
TUTUKLANDI
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eski eşi 4 çocuk annesi Senem Barik'ı, takip ederek eve bindiği minibüste 4 yerinden bıçaklayarak öldüren İrfan Barik, emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Güvenlik önlemleri altında Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edilen Barik, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nce 'tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
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