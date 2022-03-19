Son dakika... Boşandığı eski eşinin evine tüfekle ateş açıp kaçtı - Son Dakika
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Son dakika... Boşandığı eski eşinin evine tüfekle ateş açıp kaçtı

19.03.2022 11:05
Son dakika... Boşandığı eski eşinin evine tüfekle ateş açıp kaçtı

Gelen son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde boşandığı eski eşinin evinin tüfekle ateş açıp kaçan şahıs polisin başarılı takibi ile yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde boşandığı eski eşinin evinin tüfekle ateş açıp kaçan şahıs polisin başarılı takibi ile yakalandı.

Olay, Dinar ilçesi Gazi Mehmet Çavuş mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.O., isimli kadın '155 Polis İmdat' hattını arayarak geçtiğimiz aylarda boşandığı ve hakkında uzaklaştırma kararı olan eski eşi İ.G.'nin evine silahla ateş açarak kaçtığını söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için peşine düştü. Şüpheli şahıs ekiplerin yaptıkları kısa süreli çalışma sonrası saklandığı yerde olayda kullandığı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

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Karahisar, Hisarcık, Çavuş, Gazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Boşandığı eski eşinin evine tüfekle ateş açıp kaçtı - Son Dakika


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