Son dakika: Boşandığı kocası tarafından kafasından tek kurşunla vurularak öldürüldü - Son Dakika

- Boşandığı kocası tarafından kafasından tek kurşunla vurularak öldürüldü

Küçükçekmece'de uyuşturucu aldığı iddia edilen adam, eski eşini "Sen niye evde yoksun? Beni aldatıyorsun" diyerek kafasından vurarak öldürdü

Silah sesleri üzerine eve koşan aile, acı haberle gözyaşlarına boğuldu

İSTANBUL - Küçükçekmece'de 2 çocuk annesi kadın, uyuşturucu aldığı iddia edilen eski eşi tarafından silahla kafasından vurularak öldürüldü. Aile apartmanında kalan kadının ölümü, ailesini yasa boğdu.

Edinilen bilgiye göre 38 yaşındaki Gülsüm Yarış, Urfa'da eşi Sedat Kalındaş'tan 7 ay önce boşandıktan sonra İstanbul Küçükçekmece'ye geldi. Gülsüm Yarış çocuklarıyla birlikte babasının aile apartmanında ona verdiği dairede 2 çocuğuyla birlikte yaşamaya başladı. Eski eş Sedat Kalındaş eve sadece çocuklarını görmek için geliyordu. İddiaya göre uyuşturucu alan Sedat Kalındaş sabah saatlerinde eski eşinin kaldığı eve geldi. O sırada evde olan 8 yaşındaki çocuğuna mutfakta kahvaltı hazırlayan Gülsüm Yarış ile eski eşi arasında tartışma çıktı. Sedat Kalındaş, "Sen niye evde yoksun? Beni aldatıyorsun" diyerek talihsiz kadının kafasına tek el ateş etti. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler, Gülsüm Yarış'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, Sedat Kalındaş olay yerinden kaçtı.

Silah sesleri üzerine eve koşan Gülsüm Yarış'ın annesi acı haberle yıkıldı. Acılı aile gözyaşlarına boğuldu. Ekipler kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Gözyaşlarına boğuldular

Olayı anlatırken zaman zaman sinir krizi geçiren acılı anne Fadime Yarış, "Dün geldi çocuğundan birini götürdü. Sabah diğer çocuğunu götürmek istedi. Halası hasta akşam sen orda kal dedim. Zaten çocuk benim yanımda yatıyor dedim. Tamam anne dedi. Kaldı. Sabah saat 7'de kapıya geldi. Burada dükkan açacağım dedi. Aletlerini aldı götürdü. Gülsüm nerde dedi. Sonra çocuğu götürmek istedi. Ben aradım. Ben sebep oldu kızıma. Kahvaltı edecekti. Sonra ses geldi" dedi.

Talihsiz çocuk ise "babamı bulun" diye feryat etti.