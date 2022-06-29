Son dakika: Boşanma aşamasındaki eşi ile oğlunu öldürdü - Son Dakika
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Son dakika: Boşanma aşamasındaki eşi ile oğlunu öldürdü

29.06.2022 01:11
Son dakika: Boşanma aşamasındaki eşi ile oğlunu öldürdü

Son dakika haberi: MANİSA'da Hüseyin Yurtseven (71), boşanma aşamasındaki eşi Ummuhan Yurtseven (65) ile oğlu Mustafa Yurtseven'i (45) tabancayla vurarak öldürdü.

MANİSA'da Hüseyin Yurtseven (71), boşanma aşamasındaki eşi Ummuhan Yurtseven (65) ile oğlu Mustafa Yurtseven'i (45) tabancayla vurarak öldürdü. Yurtseven, olayın yaşandığı sokakta suç aletiyle birlikte polise teslim oldu.

Olay, saat  20.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Tevfikiye Mahallesi 3800 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Ummuhan Yurtseven, 1 yıl önce geçimsizliklik nedeniyle eşi Hüseyin Yurtseven'i terk ederek oğlu Mustafa Yurtseven'in yanına yerleşti. Boşanma aşamasındaki eşiyle barışmak isteyen Hüseyin Yurtseven, konuşmak üzere oğlu Mustafa Yurtseven'in evine geldi. Eşinden olumsuz yanıt alan Yurtseven, bu sırada oğlu ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sinirlenen Yurtseven, yanında getirdiği tabanca ile önce oğluna, daha sonra eşine birer el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği anne ve oğlu, kanlar içerisinde evin mutfağında yere yığıldı.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne Ummuhan Yurtseven ve oğlu Mustafa Yurtseven'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Anne ve oğlunun cansız bedenleri otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Apartmandan çıkan şüpheli Yurtseven ise suç aletiyle birlikte polise teslim oldu.

Öte yandan Hüseyin Yurtseven'in son 1 aydır, oğlunun evinde saklanan Ummuhan Yurtseven'i görmek için fırsat kolladığı ve mahallede dolaştığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


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Kaynak: DHA

Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Boşanma aşamasındaki eşi ile oğlunu öldürdü - Son Dakika

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