Son dakika: Boşanma aşamasındaki eşini çay bahçesinde öldürdü; olay anı kamerada (2) - Son Dakika
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Son dakika: Boşanma aşamasındaki eşini çay bahçesinde öldürdü; olay anı kamerada (2)

22.04.2022 00:13
Son dakika: Boşanma aşamasındaki eşini çay bahçesinde öldürdü; olay anı kamerada (2)

Gelen son dakika haberlerine göre CİNAYET ANI KAMERADATrabzon'da Azerbaycan uyruklu Turana Umayev'in çay bahçesinde tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Elvin Umayev tarafından tabancayla başından vurulduğu anlar, iş yeri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

CİNAYET ANI KAMERADA

Trabzon'da Azerbaycan uyruklu Turana Umayev'in çay bahçesinde tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Elvin Umayev tarafından tabancayla başından vurulduğu anlar, iş yeri güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, bir süre masada oturan Elvin Umayev'in ayağa kalkarak, belinden çıkardığı tabancayla eşi Elvin Umayev'in başına ateş ettiği görüldü. Cinayetten sonra bir süre parkta yürüyen cinayet zanlısı, polisler olay yerine geldiğinde ellerini kaldırarark teslim oldu.


Son dakika: Boşanma aşamasındaki eşini çay bahçesinde öldürdü; olay anı kamerada (2)
Son dakika: Boşanma aşamasındaki eşini çay bahçesinde öldürdü; olay anı kamerada (2)
Son dakika: Boşanma aşamasındaki eşini çay bahçesinde öldürdü; olay anı kamerada (2)
Son dakika: Boşanma aşamasındaki eşini çay bahçesinde öldürdü; olay anı kamerada (2)
Son dakika: Boşanma aşamasındaki eşini çay bahçesinde öldürdü; olay anı kamerada (2)
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Azerbaycan, Trabzon, Cinayet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Boşanma aşamasındaki eşini çay bahçesinde öldürdü; olay anı kamerada (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Boşanma aşamasındaki eşini çay bahçesinde öldürdü; olay anı kamerada (2) - Son Dakika
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