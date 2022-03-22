Son Dakika | Boşanmak istediği kocasının öldürdüğü kadın, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Boşanmak istediği kocasının öldürdüğü kadın, son yolculuğuna uğurlandı

22.03.2022 14:29
Son Dakika | Boşanmak istediği kocasının öldürdüğü kadın, son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri: Adana'da boşanmak istediği eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Adana'da boşanmak istediği eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Fadime Koca (45) kendisine evlendiğinden bu yana şiddet uyguladığını öne sürdüğü kocası Fahri Koca'dan (48) boşanmak için başvuru yaptı. Biri erkek 3 çocuk annesi kadın bu süreçte evden de ayrılarak çocuklarıyla başka bir eve taşındı. Dün saat 15.00 sıralarında kızı Nilüfer ile birlikte bakkala gidip evine dönerken kocası tarafından yolu kesildi.

Fahri Koca bir süre tartıştığı eşinin kafasına pompalı tüfekle kızının gözü önünde ateş edip olay yerinden kaçtı.

Oğlu, "Gel beni de vur" diye feryat etti

Genç kadının cenazesi bugün Adana Adli Tıp Kurumu Morgunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Buruk Mezarlığına götürüldü. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Fadime Koca'nın cenazesi toprağa verildi.

Bu sırada Koca'nın uzman çavuş oğlu Resul Koca başta olmak üzere yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Resul Koca, cenaze sırasında, "Gel beni de vur" diye feryat etti.

Polisin kaçan kocayı bulmak için başlattığı çalışma sürerken, cenaze sırasında mezarlık etrafında da polis ekipleri Fahri Koca'nın cenazeye gelme ihtimaline karşı nöbet tuttu. - ADANA

Son Dakika | Boşanmak istediği kocasının öldürdüğü kadın, son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika | Boşanmak istediği kocasının öldürdüğü kadın, son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika | Boşanmak istediği kocasının öldürdüğü kadın, son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika | Boşanmak istediği kocasının öldürdüğü kadın, son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika | Boşanmak istediği kocasının öldürdüğü kadın, son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika | Boşanmak istediği kocasının öldürdüğü kadın, son yolculuğuna uğurlandı

YORUMLAR
500
İçişleri Bakanı Soylu: Karşımızda bir şaklaban var, başka yerlerden talimat alan bir adam var İçişleri Bakanı Soylu: Karşımızda bir şaklaban var, başka yerlerden talimat alan bir adam var İklimlendirme sistemi ile skunk bitkisi yetiştiren şüpheli yakalandı İklimlendirme sistemi ile skunk bitkisi yetiştiren şüpheli yakalandı

Sarıçam, Cenaze, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Boşanmak istediği kocasının öldürdüğü kadın, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
14:41 Gülşen'e taş çıkartan Nevra Serezli'yi böyle görmemiştiniz! Zamanında arkası olmayan elbise giymiş
14:08 AB'ye kaçak girmeye çalıştı ama yapamadı! Ukraynalı eski milletvekilinin eşinin üzerinden milyonlarca dolar nakit para çıktı
14:06 Abramovich ters köşe yaptı! Süper Lig'den değil TFF 2. Lig'den bir takıma talip oldu
14:05 Uçan taksilerin görücüye çıkacağı tarih belirlendi!
14:03 Tırın çarptığı çekici sürücüsü yaşamını yitirdi, olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu
13:52 Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Safiye doktorla görüşmeyi sonunda kabul edecek mi?
13:50 Bardaki eski buzdolabını açan inşaat işçileri, gözlerine inanamadı! 10 yıl önce kaybolan adamın cesedini buldular
13:48 Samsun'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu! Kalp rahatsızlığı varmış
13:39 Evlilik Hakkında Her Şey 24. bölümüyle bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Sanem'in tuzağı, Bora'yı çileden çıkartacak!
13:33 Fenerbahçe'de şaşırtan adaylık! Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 14:49:45. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Boşanmak istediği kocasının öldürdüğü kadın, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement