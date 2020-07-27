Son Dakika: Bosna Hersek Bağımsız Sendikalar Birliğinden protesto - Son Dakika
Son Dakika: Bosna Hersek Bağımsız Sendikalar Birliğinden protesto
Son dakika haberi: Bosna Hersek Bağımsız Sendikalar Birliği üyeleri, başkent Saraybosna'da protesto düzenledi.
Bosna Hersek Bağımsız Sendikalar Birliği üyeleri, başkent Saraybosna'da protesto düzenledi. İş kanunun yenilenmesini talep eden üyeler, Bosna Hersek Federasyonu Meclisi'nde görüşülecek kanunun yenilenmemesi durumunda greve gideceklerini söyledi.
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27.07.2020 22:32:42. #1.13#
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