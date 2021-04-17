Son dakika: SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te hükümetin salgınla mücadelesi protesto edildi - Son Dakika

Son dakika: SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te hükümetin salgınla mücadelesi protesto edildi

17.04.2021 15:17

Bir son dakika haberine göre Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesinin yetersizliği ve aşı tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle protesto gösterisi düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesinin yetersizliği ve aşı tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle protesto gösterisi düzenlendi.

Salgınla mücadeleyi yetersiz bulan yüzlerce kişi, parlamento binası önünde toplanarak Bosna Hersek Bakanlar Konseyi ile Bosna Hersek Federasyonu (FBiH) hükümetinin istifasını istedi.

Gösterinin organizatörlerinden Alma Abdagic, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşuyla başlayan protestonun, ülkede 6 Nisan'da düzenlenen gösterinin devamı olduğu bildirdi.

Abdagic, 6 Nisan'dan bu yana hükümetten hiçbir cevap almadıklarını belirterek "Halk salgının başından beri önlemlere uyuyor ama salgın kriziyle mücadele etmesi gerekenler bu konuda yetersiz olduklarını gösterdiler. Bu nedenle salgın krizine 14 gün içinde bir çözüm üretebilecek yeni bir hükümetin kurulmasını istiyoruz." diye konuştu.

Organizatörlerden Maja Gasal Vrazalica, ülkede salgın ve neden olduğu olumsuz etkilerle ne iktidarın ne de muhalefetin ilgilendiğinin altını çizerek "Şimdiye kadar yaklaşık 8 bin vatandaşımız Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Artık susmayacağız." dedi.

Gösteriye katılan doktor Bakir Nakas da yetkili kişilerin salgınla mücadelede gereken adımları atmaması nedeniyle suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.

Hükümetin başını kuma gömerek olup biteni görmek istemediğini söyleyen Nakas, Bosna Hersek'te son bir ayda yaklaşık 2 bin 200 kişinin Kovid-19 nedeniyle vefat ettiğini vurguladı.

Parlamentodan FBiH hükümetine kadar yürüyen grup, üzerlerinde "Hayat mücadelesi", "İstifa", "Devletle oynuyorsunuz ama oyun bitti", "Aşılar nerede?", "PCR herkes için zorunlu" yazılı dövizler taşıdı.

Yaklaşık 3,5 milyon nüfuslu Bosna Hersek'e sadece aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerin hibe ettiği aşılar ile Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderilen az sayıda aşı ulaştı.

Ülkede, salgının başından bu yana 190 bin 296 kişide virüs tespit edilirken 7 bin 837 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.

Son dakika: SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te hükümetin salgınla mücadelesi protesto edildi
Son dakika: SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te hükümetin salgınla mücadelesi protesto edildi
Son dakika: SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te hükümetin salgınla mücadelesi protesto edildi
Son dakika: SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te hükümetin salgınla mücadelesi protesto edildi

Parlamento, Saraybosna, Protesto, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te hükümetin salgınla mücadelesi protesto edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sakatlıktan dönen Aboubakar, idmanda yaptığı şovla hocasına mesaj verdi Sakatlıktan dönen Aboubakar, idmanda yaptığı şovla hocasına mesaj verdi 17 gündür kayıp olan hemşirenin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu 17 gündür kayıp olan hemşirenin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu Rodallega'nın akıl almaz golünü rakip hoca Yılmaz Vural bile hayranlıkla izledi Rodallega'nın akıl almaz golünü rakip hoca Yılmaz Vural bile hayranlıkla izledi Ünlü olması da onu kurtaramadı! HES kodu olmadan alışveriş merkezine girmeye çalışan Merve Boluğur içeri alınmadı Ünlü olması da onu kurtaramadı! HES kodu olmadan alışveriş merkezine girmeye çalışan Merve Boluğur içeri alınmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu Antalya'da endişelendiren görüntüler! Sürü halinde geldiler, vatandaşlar deniz sezonu için kaygılı Antalya'da endişelendiren görüntüler! Sürü halinde geldiler, vatandaşlar deniz sezonu için kaygılı İki kişiyi evlilik vaadiyle dolandırıp kaçan çete sonunda yakayı ele verdi İki kişiyi evlilik vaadiyle dolandırıp kaçan çete sonunda yakayı ele verdi 5 gün sonra yoğun bakımdan çıkan korona hastası kadının ilk sözleri 5 gün sonra yoğun bakımdan çıkan korona hastası kadının ilk sözleri "Aşı yaptırın" oldu

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Fenerbahçe'de teknik heyetten bir kişi koronavirüse yakalandı Fenerbahçe'de teknik heyetten bir kişi koronavirüse yakalandı         
16:42
Serenay Sarıkaya, Haldun Demirhisar ile aşk söylentilerine son noktayı koydu Serenay Sarıkaya, Haldun Demirhisar ile aşk söylentilerine son noktayı koydu         
16:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasankeyf-2 köprüsünün açılışında yine çevre düzenlemesi uyarısı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasankeyf-2 köprüsünün açılışında yine çevre düzenlemesi uyarısı yaptı         
16:12
İBB'nin Adalar'dan toplatıp sahiplendirdiği atlar tartışma konusu oldu! Hatay'a gönderilen 50 at kayıp İBB'nin Adalar'dan toplatıp sahiplendirdiği atlar tartışma konusu oldu! Hatay'a gönderilen 50 at kayıp         
15:53
Biri 11, diğeri 13 yaşında! İki kız arkadaş kayıplara karıştı, aileleri perişan oldu Biri 11, diğeri 13 yaşında! İki kız arkadaş kayıplara karıştı, aileleri perişan oldu         
15:05
Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı söylenen Hadise'den ilk açıklama: Hesabını soracağım Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı söylenen Hadise'den ilk açıklama: Hesabını soracağım         
14:56
Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Astral seyahat ile Kabe'ye gitsek haccımız kabul olur mu? Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Astral seyahat ile Kabe'ye gitsek haccımız kabul olur mu?         
13:50
Genç oyuncu Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile olan yazışmalarını ifşa etti Genç oyuncu Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile olan yazışmalarını ifşa etti         
12:00
Taksiciyi yol ortasında çekip vurdular! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında Taksiciyi yol ortasında çekip vurdular! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında         
11:28
Brezilya'da yetkililerden P1 varyantı uyarısı: Hamilelik planlarınızı erteleyin Brezilya'da yetkililerden P1 varyantı uyarısı: Hamilelik planlarınızı erteleyin         
11:25
Bakan Soylu kısıtlamada Bakan Soylu kısıtlamada "pasaport" kurnazlığı yapanları uyardı: Kim bunu istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim, acımam         
11:15
Acil servisteki koronavirüs hastası 2 kez yataktan düştü! 9 gün sonra acı haberi geldi, aile şikayetçi oldu Acil servisteki koronavirüs hastası 2 kez yataktan düştü! 9 gün sonra acı haberi geldi, aile şikayetçi oldu         
10:45
Dünyanın sayılı zenginlerinden! 2,5 milyar dolar serveti var ama suyu ve yolu olmayan köyde yaşıyor Dünyanın sayılı zenginlerinden! 2,5 milyar dolar serveti var ama suyu ve yolu olmayan köyde yaşıyor         
10:18
Ekmek teknelerini 30 yıl sonra karşılarında görünce gözyaşlarını tutamadılar Ekmek teknelerini 30 yıl sonra karşılarında görünce gözyaşlarını tutamadılar         
10:08
Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti, polis camiden zorla çıkardı Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti, polis camiden zorla çıkardı         
09:15
Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada         
08:26
Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda         
00:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2021 16:59:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te hükümetin salgınla mücadelesi protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei