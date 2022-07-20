Son dakika haber: Bosna Hersek'teki savaşta Sırpların öldürdüğü 16 Boşnak sivil daha toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika haber: Bosna Hersek'teki savaşta Sırpların öldürdüğü 16 Boşnak sivil daha toprağa verildi

20.07.2022 15:15

Son dakika haberi... Bosna Hersek'in kuzeyindeki Prijedor'da, Sırplar tarafından acımasızca katledilen 16 kurban, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Bosna Hersek'in kuzeyindeki Prijedor'da, Sırplar tarafından acımasızca katledilen 16 kurban, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Ülkede 1992-1995'te yaşanan savaşta öldürülen ve 30 yıl sonra kimliği tespit edilen 16 Boşnak sivil, Kamicani Anıt Merkezi'nde kılınan cenaze namazından sonra gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazını kıldıran Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, nefret söylemlerinin günümüzde de var olduğuna dikkati çekerek her türlü şiddetten uzak durulması gerektiğini belirtti.

Törene katılan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic de Prijedor'da bir soykırım işlendiğini vurgulayarak, adalet mücadelesinden asla vazgeçilmemesi gerektiğini söyledi.

Konsey'in Hırvat üyesi Zejko Komsic de aradan 30 yıl geçmesine rağmen yüzlerce sivilin kemik kalıntısına ulaşılamadığını ifade ederek "Burada insanlar dinleri, etnik kökenleri yüzünden öldürüldü. Bir halk yok edilmek istendi." dedi.

Babası Fikret'i toprağa veren Sanela Zeric, babasını kaybettiğinde 6 yaşında olduğunu söyleyerek "Çok zor. Babamı hatırlamıyorum. Dua edebileceğim bir mezarının olması biraz olsun huzur veriyor." diye konuştu.

Bu yıl toprağa verilen kurbanların en gencinin öldürüldüğünde 19 yaşında olan Husein Jakupovic olurken, öldürüldüğünde 65 yaşında olan Edhem Kaltak ise toprağa verilen kurbanların en yaşlısı oldu.

Prijedor'da ne oldu?

Bosna'daki savaşın yeni başladığı Mart 1992'de eski Yugoslavya'daki Devlet Güvenlik Teşkilatının (UDBA) başına getirilen Sırp kökenli Simo Drljaca, Prijedor'daki 13 polis karakolunda görev yapan bin 775 Sırp'ı bir ay içinde silahlandırdı.

Sırp birlikleri, 29 Nisan gecesi o dönemde nüfusunun çoğunluğu Boşnak olan Prijedor şehrini ele geçirdi. Ağır silahlara sahip Sırp birlikleri, 23 Mayıs 1992'de Prijedor civarındaki köylere saldırdı. Prijedor ve civarındaki katliamda 102'si çocuk 3 bin 176 sivil hayatını kaybetti.

Sırplar, 31 Mayıs 1992'de yerel radyolar üzerinden yapılan duyuruyla "Sırp olmayanların evlerinin pencerelerine beyaz çarşaf asmaları, sokağa çıkarken kollarına beyaz kurdele bağlamaları" talimatı verdi. İşgalci Sırpların talimatlarını yerine getirmek zorunda kalan Sırp olmayan siviller, bu yöntemle tespit edildi. Tespit edilenler, esir kamplarına götürülerek katliamlara, işkencelere ve tecavüzlere maruz kaldı.

Prijedorlu yaklaşık 30 bin sivil, o dönemde Omarska, Keraterm, Kozarac, Trnopolje ve Manjaca'daki toplama kamplarına götürüldü. On binlerce kişi ise doğdukları topraklardan sürgün edildi.

Prijedor'daki katliamda hayatını kaybeden ve kimlik tespiti yapılan Boşnak siviller her yıl 20 Temmuz'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa veriliyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bosna Hersek'teki savaşta Sırpların öldürdüğü 16 Boşnak sivil daha toprağa verildi - Son Dakika

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