Son dakika... Bosna Savaşı'nda savaş suçu işlemekle itham edilen 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bosna Hersek'te Bosna Savaşı sırasında savaş suçu işlemekle suçlanan iki kişi gözaltına alındı.

Bosna Hersek Savcılığından yapılan açıklamada, Zvornik ve Rogatitsa şehirlerinde gözaltına alınan iki zanlının, Bosna Savaşı sırasında insanlığa karşı suç işlemekle itham edildiği belirtildi.

Sorguya alınan zanlıların tutukluluk haline ilişkin karar mahkeme tarafından verilecek.

Bosna'da, 1 Mart 1992'de başlayan savaş, 14 Aralık 1995'e kadar sürmüştü.

Savaş sırasında 100 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 2 milyon kişi göç etmek zorunda kalmıştı.