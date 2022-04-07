Son dakika... Bosna Savaşı'nın 2 kurbanının daha kimliği tespit edildi - Son Dakika
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Son dakika... Bosna Savaşı'nın 2 kurbanının daha kimliği tespit edildi

07.04.2022 15:09
Son dakika... Bosna Savaşı'nın 2 kurbanının daha kimliği tespit edildi

Bir son dakika haberine göre Bosna Savaşı'nda, 1992-1995'te Bratunac ve Sekovici bölgelerinde kaybolan 2 kişinin daha kimliği tespit edildi.

Bosna Savaşı'nda, 1992-1995'te Bratunac ve Sekovici bölgelerinde kaybolan 2 kişinin daha kimliği tespit edildi.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünce yapılan açıklamada, kimlik tespiti yapılan 2 kişinin Bratunac ve Sekovici bölgelerinde kaybolan Müslüman Boşnaklar olduğu belirtildi.

Açıklamada, kimlikleri tespit edilen kişilerin 1983 doğumlu Salmir Hodzic ve 1961 doğumlu Osmo Efendic olduğu, Hodzic'in kemiklerinin 2002'de, Efendic'in kemiklerinin ise 2004'de bulunduğu kaydedildi.

Bunun yanı sıra Osmaci Belediyesinde yapılan kazı çalışmasında, en az 1 kişiye ait kemik kalıntıları bulunduğu ve kemiklerin 1995 Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarına ait olduğunun düşünüldüğü ifade edildi.

Vukovar katliamının 1 kurbanının kimliği tespit edildi

Enstitüce yapılan açıklamada, 1991'de Hırvatistan'ın Vukovar şehrinde öldürülen Müslüman Boşnak Ekrem Nakicevic'in de kimliğinin tespit edildiği bildirildi.

1949 doğumlu Nakicevic, 1991'de Vukovar'da kaybolduktan sonra kemikleri 1999'da yine aynı şehirde bulundu.

Vukovar katliamı

Haziran 1991'de Hırvatistan'ın Yugoslavya'dan ayrıldığını açıklamasının akabinde başlayan savaştaki en büyük ve en kanlı çatışmalar Vukovar'da yaşandı.

Yugoslav Halk Ordusu askerleri ile Sırp paramiliter birlikler, 87 gün boyunca Vukovar'ı kuşatma altında tuttu. Bazı günlerde 11 binden fazla bombanın düştüğü şehir, 18 Kasım 1991'de Sırp güçlerinin eline geçti.

Kuşatmanın ardından başlayan Sırp işgali, 15 Ocak 1998'e kadar sürerken Vukovar Hastanesi'ndeki yaralı ve çalışanlara yönelik çeşitli savaş suçları işlendi.

Vukovar Hastanesi'nin verilerine göre, en az 1624 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi toplama kamplarına götürüldü, büyük çoğunluğu Hırvat olmak üzere 22 bin civarında Sırp olmayan sivil ise şehirden sürgün edildi.

Vukovar'da öldürülen 500 civarında kişinin cesedine ise hala ulaşılamadı.

1992'de başlayan Bosna Savaşı, 14 Aralık 1995'e kadar sürdü

Sırp meclisi, 21 Aralık 1991'de Yugoslavya içinde federal bir yapı olarak Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti'nin kurulması ve aynı zamanda Krajina Sırp Cumhuriyeti'nin tanınması kararı aldı. Bu karar temelinde, 9 Ocak 1992'de Bosna Hersek Sırp Halkı Cumhuriyeti ilan edildi.

Bosna Hersek'in, 29 Şubat-1 Mart 1992'de yapılan referandum sonucunda bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Sırpların kontrolündeki Yugoslav ordusu ve Sırp paramiliter birlikler, Müslüman Boşnaklara karşı etnik temizlik başlattı.

14 Aralık 1995'e kadar süren Bosna Savaşı'nda 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı.???????

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Srebrenitsa, Müslüman, Aralık, Sırp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Bosna Savaşı'nın 2 kurbanının daha kimliği tespit edildi - Son Dakika


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