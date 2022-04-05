Son dakika... Botoks sonrası ölüme ilişkin davada sanıkların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

İstanbul Beylikdüzü'nde bir güzellik merkezinde yaptırdığı botoksun ardından hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın ölümüne ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, sanıkların yetkilerinin tespiti için Sağlık Bakanlığına yazılan yazıya Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden cevap geldiği belirtildi.

Yazıda, sanık hekim Öner Özsoyeri'nin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduğu ve medikal estetik sertifikasının bulunduğu aktarılırken, sanık Erdal Doğruya'nın herhangi bir tescil ve sertifika kaydının olmadığı kaydedildi.

Sanık Erdal Doğruya'nın avukatı, gönderilen yazıda aleyhe olan hususları kabul etmediğini belirtirken, müşteki avukatı, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, dava dosyasına gelen belgeleri Adli Tıp Kurumu'na göndererek, sanıkların kusurlarının tespit edilmesi halinde, puanlama şeklinde hesaplanarak bildirilmesine karar verdi.

Sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol hükümlerinin devamına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ruhsatsız iş yeri işleten sanıklardan Öner Özsoyeri'nin pratisyen hekim olup, uzmanlık eğitimi ve sertifikasının bulunmadığı anlatılıyor.

İddianamede, maktul Kübra Boyraz'a sanık Öner Özsoyeri tarafından kalça dolgusu yapıldığı belirtilerek, 19 Eylül 2020'de bu iş yerine gelen Boyraz'ın saat 20.20 sıralarında baygın şekilde siteden çıkartıldığı, araçla ailesine teslim edildiği, evinde rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından hastaneye kaldırıldığı ve 20 Eylül 2020'de de hayatını kaybettiği belirtiliyor.

İddianamede yer alan otopsi raporuna göre, maktulün kimyasal ve toksikolojik inceleme sonucunda kanında ve akciğer dokusunda silisyum tespit edildiği, kişinin ölümünün, yağ embolisi (silisyum içerikli madde enjeksiyonundan ileri gelen) ve beraberinde gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği aktarılıyor.

Sanık Erdal Doğruya'nın "bilinçli taksirle ölüme neden olma", "diploması olmadığı halde hasta tedavi etme veya tabip unvanını takınma" ve "Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet" suçundan 5 yıl 8 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, sanık Öner Özsoyeri'nin de "bilinçli taksirle ölüme neden olma" ve "Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet" suçlarından 3 yıl 8 aydan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

İddianamede, sanıklar Bülent Bostancı ve Ömer Elmalı'nın ise "Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.