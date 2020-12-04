Son dakika... Boyabat Emniyet Müdürlüğünden Dünya Engelliler Günü ziyaretleri - Son Dakika

Boyabat Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellileri ziyaret etti.

Bayar ile Toplum Destekli Büro Amirliği görevlileri, ilçede bulunan engellileri ikametlerinde ziyaret ederek, onlarla sohbet edip hediyeler verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde de ağırlanan engellilerden birini makam koltuğuna oturtan Bayar, "Kutsal görevimizi layıkıyla yerine getirmenin yanı sıra sosyal sorumluluk kapsamında özel durumda olan kardeşlerimizin ve ailelerin her zaman yanındayız. Başta güvenlik olmak üzere toplumsal huzur ve birlikteliğin sağlanması amacıyla ihtiyaçlarının karşılanması için Emniyet Müdürlüğü olarak her türlü desteği vereceğiz." dedi.