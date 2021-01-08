Son dakika: Boyabat'ta toplu taşıma araçlar rutin olarak dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Boyabat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları, dezenfekte edilmeye devam ediyor.

Boyabat Belediyesi ve Şoförler ve Otomobilciler Odası iş birliğiyle yapılan çalışmalar kapsamında ticari taksiler, servis minibüsleri, otobüsler ve yazıhaneleri ile duraklar rutin olarak dezenfekte ediliyor.

Boyabat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İrfan Erbaş, gazetecilere, salgın bitene kadar dezenfekte işlemlerine devam edeceklerini söyledi.

Sürücülere uyarılarda bulunan Erbaş, "Salgın süreci devan ediyor. Rahatlama gibi bir durum asla söz konusu değil. O nedenle üç kurala devam edeceğiz. İnşallah kısa sürede el birliğiyle virüs sorununun üzerinden gelmiş olacağız." dedi.