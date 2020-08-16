Son dakika... Boynu bağlı olduğu evin önünde zincire sıkışan köpek kurtarıldı - Son Dakika

Merkeze bağlı Yukarı Kükıran köyündeki bir vatandaş, evinin önünde bağlı duran köpeğinin boynunun zincire sıkıştığını fark etti.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 15:56

Kaynak: AA

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