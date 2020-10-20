Son dakika! Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'nde 15 ülkeden 15 belgesel finalde - Son Dakika

TÜRKİYE'nin ilk ve tek 'ekoloji' temalı belgesel festivali olan 7'nci Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'nde (BIFED) 15 ülkeden 15 belgesel finale kaldı. Koronavirüs salgını nedeniye online gerçekleştirilecek festivalde yarışacak olan Türkiye, İtalya, Fas, Katar, Birleşik Devletler, Hindistan, Fransa, Çekya, Almanya, İsviçre, Letonya, Norveç, Litvanya, Birleşik Krallık, Avusturya ve Meksika yapımı 15 belgeseli, 7 kişilik jüri değerlendirecek.

Bozcaada Belediyesi organizasyonu, Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan BIFED-2020, 2-8 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalde 15 belgesel, finale kaldı. Festivalin 7 kişilik jüri üyeleri de belli oldu. Jüride sinema yazarı Necla Algan, yönetmen ve Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi İlknur Ulutak, yönetmen ve yapımcı Emre Şahin ile Slovenya'dan yönetmen ve yazar Sonja Prosenc, İskoçya'dan SF Green Film Festivali kurucusu yönetmen Rachel Caplan, Karadağ'dan Yeşil Karadağ Uluslararası Film Festivali yönetmeni Blagota Marunovic, Arjantin'den FINCA Uluslararası Çevre Film Festivali'nin teknik koordinatörü Mariano Pozzi yer alacak.

Sular altında kalmakta olan Hasankeyf 'te 21 günlük yaşam döngüsünü gözlemler ve hislerle anlatan Rüken Tekeş imzalı 'Aether' ile inşaat ve otoyol projeleriyle Karadeniz kıyılarına verilen tahribatları göz önüne seren Türkiye-Almanya ortak yapımı ' Kuzey Ormanları ', Türkiye'deki ekoloji sorunlara dair 2 dikkat çeken belgesel olarak göze çarpıyor.Deniz yaşamı, ağaçlandırma, maden, iklim değişikliği, çöp, nükleer, tarım, tohum gibi başlıkların öne çıktığı festivalde, koronavirüsten yola çıkılarak hazırlanan sağlık sistemiyle ilgili belgeseller de yer alacak.Festivalin yönetmeni Petra Holzer, "Bu yıl BIFED'de gösterilecek 15 filmden biri Türkiye yapımı Aether. Aether Hasankeyf'in son günleri üzerine yapılmış sinematografik muhteşem bir gözlem. ABD yapımı 'Artifishal' filmi Washington Oregon bölgesindeki nehirlerde vahşi somon balıklarının karşı karşıya olduğu yok oluş sürecini ve nehirlere atılan ama hiçbir fayda getirmemesi bir yana hastalık getiren suni somonlarla ilgili. 'Amussu' filmi Afrika 'nın en büyük gümüş madenine karşı yerel halkın direnişinin destanı. Bir diğer yapım 'Green Blood (Yeşil Kan)' çevre gazetecilerinin dünyanın her yerinde açık ve savunmasız birer hedef haline geldiğini anlatan acı bir öykü. Sağlık konusu ile ilgili de iki film var Almanya ve Avusturya yapımı olan filmler; 'TrustWho (DSÖ'ye Güven)' ve 'Fever (Ateş)'. İkisi de şu sıralar tüm dünyanın gündeminde olan Dünya Sağlık Örgütü 'ndeki bozulma ve işlevsizlikle ilgili. Aslında her iki film de ilaç endüstrisine getirilmiş çok ciddi eleştiriler olarak da görülebilir. Ayrıca beş aktivist filmi de bu yılki yarışma bölümünde yer alacak. Zaten bu yıl BIFED'in sloganı da 'Savunucuları Savunun'" dedi.

Çevrimiçi olarak gerçekleşecek festivalin Panorama ve Türkiye Panoraması kuşağında ise 23 belgesel gösterilecek. Festival kapsamında yönetmenler ile canlı yayınlanan röportajlar ve paneller de gerçekleştirilecek.