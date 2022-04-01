Son dakika: Bozdağ: "(Adnan Oktar davasındaki tahliye kararları) HSK Birinci Dairesi, İstanbul BAM 1. Ceza Dairesi hakimleri ve bazı savcılar hakkında inceleme... - Son Dakika
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Son dakika: Bozdağ: "(Adnan Oktar davasındaki tahliye kararları) HSK Birinci Dairesi, İstanbul BAM 1. Ceza Dairesi hakimleri ve bazı savcılar hakkında inceleme...

01.04.2022 13:38

Bir son dakika haberine göre Toplantıyı takip eden gazeteciler Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamaları ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dikmen Hakimevi'nde yargı muhabirleriyle bir araya geldi.

Toplantıyı takip eden gazeteciler

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamaları ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dikmen Hakimevi'nde yargı muhabirleriyle bir araya geldi. (3)

Bakan Bozdağ: " (Adnan Oktar davasındaki tahliye kararları) HSK Birinci Dairesi, İstanbul BAM 1. Ceza Dairesi hakimleri ve bazı savcılar hakkında inceleme izni verdi."

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Hakimler Savcılar Kurulu, Adalet Bakanı, Bekir Bozdağ, Adnan Oktar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Bozdağ: '(Adnan Oktar davasındaki tahliye kararları) HSK Birinci Dairesi, İstanbul BAM 1. Ceza Dairesi hakimleri ve bazı savcılar hakkında inceleme... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Bozdağ: "(Adnan Oktar davasındaki tahliye kararları) HSK Birinci Dairesi, İstanbul BAM 1. Ceza Dairesi hakimleri ve bazı savcılar hakkında inceleme... - Son Dakika
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