Adalet Bakanı Bozdağ: Yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz
07.10.2022 11:30
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz" ifadesini kullandı.
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7.10.2022 11:45:01. #1.12#
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