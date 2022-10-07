Adalet Bakanı Bozdağ: Yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz - Son Dakika
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Adalet Bakanı Bozdağ: Yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz

07.10.2022 11:30
Adalet Bakanı Bozdağ: Yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

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Bekir Bozdağ, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Bozdağ: Yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz - Son Dakika
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