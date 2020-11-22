Son dakika: Bozdoğan'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki Mert Pınarcı hayatını kaybetti.

Kaza, Bozdoğan ilçesi Madran Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mert Pınarcı motosikleti ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan Pınarcı ağır yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Pınarcı'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Bozdoğan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Pınarcı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. 17 yaşındaki Mert Pınarcı'nın ölüm herkesi üzdü. - AYDIN