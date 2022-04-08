Son dakika! Bozkır'da Türk Polis Teşkilatının 177'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Son dakika! Bozkır'da Türk Polis Teşkilatının 177'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

08.04.2022 11:51
Son dakika! Bozkır'da Türk Polis Teşkilatının 177'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

Son dakika haberi... Konya'nın Bozkır ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 177'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi.

Konya'nın Bozkır ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 177'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki programda, İlçe Emniyet Müdür Vekili Uğur Alaca, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Programa, ilçe protokolü ve polisler katıldı.

Etkinlikler kapsamında, Hz. Ömer Camisi'nde ebediyete intikal etmiş teşkilat mensupları ve şehitler için mevlid-i şerif okunacak.

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Bozkır, Konya, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bozkır'da Türk Polis Teşkilatının 177'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Bozkır'da Türk Polis Teşkilatının 177'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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