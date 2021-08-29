Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için irmik helvası ikram edildi.
İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü.
Sel felaketi sonrası hayatını kaybeden vatandaşların hayrına, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Yeni Cami önünde irmik helvası dağıtıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › KASTAMONU - Bozkurt'ta jandarma selde hayatını kaybedenler için helva dağıttı - Son Dakika