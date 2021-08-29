Sel felaketi sonrası hayatını kaybeden vatandaşların hayrına, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Yeni Cami önünde irmik helvası dağıtıldı.

Kastamonu 'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için irmik helvası ikram edildi.

Son Dakika › Güncel › KASTAMONU - Bozkurt'ta jandarma selde hayatını kaybedenler için helva dağıttı - Son Dakika

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