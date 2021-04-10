Son dakika! Bozkurt'ta Polis Teşkilatının 176'ncı yılı kutlandı

Son dakika habere göre Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümü, Bozkurt ilçesinde kutlandı.

Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümü, Bozkurt ilçesinde kutlandı. Hükümet Konağı önünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uygun olarak düzenlenen törende İlçe Emniyet Amiri Ali Can Aydın ve polis memurları, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Kaymakamlık ziyareti ile devam etti. Bozkurt Kaymakamı Okan Yenidünya, Polis Haftası'nı kutlayarak, Kovid-19 ile mücadelede gösterdikleri özverili çalışmalar için polis ve bekçilere başarı belgesi verdi.

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