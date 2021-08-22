Son dakika! Bozkurt'ta sel felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü.

Selden etkilenen bölgelerde hayatın normale dönmesi için AFAD, UMKE, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, belediye ekipleri ve ilgili birimlerce başlatılan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde bakanlıklara ait birimler, bölgedeki yaraların sarılması için çalışmalarına ilk günden bu yana aralıksız devam ediyor.

Bozkurt'ta iş makineleriyle selin getirdiklerinin ilçeden çıkarılması için uğraş verilirken, vatandaşlar da çalışmalara destek oluyor.

Selde hasar gören binaların bazıları yıkıldı.

Arama çalışmalarının da sürdüğü ilçede, ekipler, hava, kara ve denizden kayıpları arıyor.

AA ekibi bölgede yürütülen çalışmaları drone ile görüntüledi.