Bozkurt'taki selde kaybolup Sinop'ta cesedi bulunan berber toprağa verildi - Son Dakika

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesindeki 11 Ağustos'taki sel felaketinde kaybolan, cesedi 3 gün önce Sinop'un Türkeli ilçesinde balıkçılar tarafından sahilde bulunan berber Orhan Kalabalık (39) son yolculuğuna uğurlandı. .

Türkeli'nin Güzelkent köyü sahilinde balıkçılar, 2 gün önce karaya vuran ceset buldu. DNA incelemesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedin, Bozkurt'ta 11 Ağustos'taki sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nda yaşayan ve o günden bu yana kayıp olarak aranan berber Orhan Kalabalık'a ait olduğu tespit edildi. Kalabalık'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından yakınları tarafından memleketi Bozkurt'a getirildi. İkindi namazı sonrası Merkez Camii'nde düzenlenen törene Vali Avni Çakır, AK Parti Milletvekili Metin Çelik ile vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kalabalık'ın cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan sel felaketine yıkılan Ölçer Apartmanı'nda yakalanan Kalabalık ailesinden, anne Server ile oğlu Arda'nın cenazesi daha önce bulunmuştu. Ailenin diğer çocuğu Yusuf'un bulunması için ise arama çalışması devam ediyor.