Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine İ.C.Ü. ve C.E'yi durdurdu.
Bu kişilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 5 pakette 12,21 gram sentetik kannabinoid bulundu.
Söz konusu kişiler hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak"tan yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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