Son dakika... Brent petrol 61.50 dolara kadar geriledi

Yeni koronavirüs kısıtlamalarının ve Avrupa'da bazı ülkelerde aşılamanın yavaşlamasının yakıt talebinde toparlanmayı yavaşlatacağı ve talep baskısını ağırlaştıracağı endişeleriyle, gösterge Brent petrolün vari fiyatı 61.50 dolara, Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 58.50 dolara kadar geriledi.

ABD hazine tahvil getirilerinin yükselmesiyle gerileyen altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın günün ilerleyen saatlerinde yapacağı konuşma öncesinde 1,730 doların altına geriledi.

Analistler, Perşembe günü açıklanacak ABD 2020 yılı büyüme verisinin, ekonomik toparlanmaya ilişkin önemli sinyaller vereceğine, altında yönün de bu gelişmeyle daha da belirgin durum alacağına dikkat çekiyorlar.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 2.72 düşüşle 62.48 dolar,Batı Teksas yüzde 3.07 düşüşle 59.30 dolar,altın yüzde 0.56 düşüşle 1,729.16 dolar,gümüş yüzde 1.94 düşüşle 25.26 dolar,bakır yüzde 0.71 artışla 9,130.00 dolar,platin yüzde 0.61 düşüşle 1,179.58 dolar,paladyum yüzde 0.68 artışla 2,636.87 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 438 liraya, çeyrek altın 721 liraya, Cumhuriyet altını da 2,878 liraya geriledi.ALB Forex araştırma ekibinin günlük tarımsal emtia bülteninde, ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) Çin'e toplam mısır satışlarının yaklaşık 3.9 milyon tona çıkarıldığına işaret edilerek, şöyle denildi: "Şikago Ticaret Borsası (CME Group), önümüzdeki ay fiyatlandırma ajansı Platts ile ortaklaşa Ukrayna buğday vadeli işlemlerini ve opsiyonlarını listeleyeceğini ve tahıl ihracatı yapan Karadeniz bölgesindeki en büyük ayak izini üçüncü bir sözleşmeye genişleteceğini açıkladı."ABD mısır ve soya fasulyesi vadeli işlemleri Perşembe günü güçlü bir düşüş yaşadı ve ham petrolün yüzde 8'den fazla düşmesiyle enerji fiyatlarının düşmesi emtia piyasalarında geniş satışları artırdı."USDA Salı günü ABD'nin Çin'e toplam 1.156 milyon ton mısır satışını onayladı; bu miktar Ocak ayından bu yana görülen en yüksek satış miktarı olarak hesaplandı."Çin'in 2020-21 yıllarındaki buğday üretiminin sekiz yıl sonra ilk kez düşmesi bekleniyor, ancak bu, dünyanın önde gelen yetiştiricisinin bir yıldan fazla depolama arzına sahip olduğu düşünüldüğünde pek bir şey ifade etmiyor."Buğdayda, yükselen trend desteği altına geçilmesiyle satışlar hız kazandı. 624 ana destek bölgesine tutunmaya çalışan buğdayda, bu bölgenin altında kalıcılık sağlaması durumunda 615/590 seviyelerine doğru satışlar derinleşebilir."Mısır fiyatı üçgen sıkışmasını geçtiğimiz hafta perşembe günü yukarı yönlü kırdığından beri 559.00/545.50 bandında hareketini sürdürüyor. "Şeker fiyatı yükselen trendini kırmasının ardından düşüş hareketine devam ediyor. Dün 15.85 seviyesine yükselişinin ardından bugün sert satış baskısına maruz kalan fiyat, 15.55 seviyesinin altında seyrediyor.

"Kahvede, yükselen trend desteği test edildi. Fibo(61.8)'lik dilimde ve yükselen trend desteğinden gelen tepki alımları ile 130.30 ara direncini test eden kahvede, tekrar satış baskısı izleniyor."