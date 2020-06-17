Son dakika... Brent petrolün varili 40,56 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 40,56 dolardan işlem görüyor.

Dün 41,68 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 40,96 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,97 azalışla 40,56 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 37,84 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin ardından Çin'de de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları petrol talebinin düşeceği endişelerini güçlendirerek küresel petrol fiyatlarını baskılıyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan verilere göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta kaydedilen yaklaşık 3,86 milyon varillik artış petrol fiyatlarının düşmesine neden oluyor.

Öte yandan, küresel petrol arzı, mayısta bir önceki aya göre 11 milyon 800 bin varil düşerek günlük 88 milyon 810 bin varil oldu. Uluslararası Enerji Ajansının aylık petrol piyasası raporuna göre, OPEC'in ham petrol üretimi mayısta bir önceki aya göre günlük 6 milyon 600 bin varil azalışla 24 milyon 90 bin varil oldu.

Petrol piyasasında bugün, OPEC'in mayıs ayı verilerini içeren petrol piyasası raporu takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 42,09 ile 44,79 dolar aralığının direnç, 39,69 ile 39,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.