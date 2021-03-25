Son dakika! Brezilya'da koronavirüs salgınında gençler arasında can kayıpları artıyor - Son Dakika

Son dakika! Brezilya'da koronavirüs salgınında gençler arasında can kayıpları artıyor

25.03.2021 11:04
Son dakika! Brezilya'da koronavirüs salgınında gençler arasında can kayıpları artıyor, System.String[]

Son dakika dünya haberine göre Dünyada en fazla koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edilen ikinci ülke Brezilya'da, son 3 ayda 30-59 yaş arasındaki kişilerde yaşanan can kayıpları yüzde 7 oranında arttı.

Dünyada en fazla koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edilen ikinci ülke Brezilya'da, son 3 ayda 30-59 yaş arasındaki kişilerde yaşanan can kayıpları yüzde 7 oranında arttı. Bilim insanları, ülkede koronavirüsün P1 varyantının gençler arasındaki vaka ve can kayıplarındaki artışlarda ana etken olduğunu düşünüyor.

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları ve vaka artışları devam ediyor. ABD'den sonra en fazla koronavirüslü vakanın tespit edildiği ikinci ülke olan Brezilya'da bilim insanları, P1 varyantının gençleri daha fazla hasta ettiğini ve gençler arasında can kaybı oranında artışa neden olduğunu duyurdu. Ülkede 301 binden fazla kişi hayatını kaybederken, can kayıplarının yüzde 27'sinin 30-59 yaş arasındaki kişilerin oluşturduğu belirtildi. Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkede 30-59 yaş arasındaki kişilerde can kayıplarının 2021 yılının ilk 3 ayında yüzde 7 oranında arttığını açıkladı. P1 varyantının ilk ortaya çıktığı Amazonlar eyaletindeki Manaus kentinde yoğun bakım doktoru Luan Matos de Menezes, "Ciddi enfeksiyonların sayısı ilk dalgadakinden çok daha fazla. Durumlarının çok daha kritik olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

"GENÇLERİN ÖLÜMLERİNİ GÖRMEK ACI VERİYOR "Sao Paulo eyaletindeki sağlık yetkilileri, hastalanan gençlerin yüzde 60'ının yoğun bakımdaki yataklara yatırılması gerektiğini ifade etti. Yetkililer, bu oranın salgında önceki döneme göre endişe yarattığını belirtti. Sao Paulo'daki bir hastanede, yoğun bakım ünitesinde görev yapan Dr. Maria Dolores da Silva, "30'lu yaşlardaki bir kişinin ölümünü görmek çok ama çok acı verici. Önlerinde uzun bir hayatları var, ama Covid bunu alıyor" ifadelerini kullandı.BİLİM İNSANLARINA GÖRE ANA ETKEN 'P1 VARYANTI'Brezilya'da ortaya çıktığı belirtilen koronavirüsün P1 varyantı için bilim insanları çalışmalarını sürdürüyor. Ülkede yapılan araştırmalar kapsamında P1 varyantının, bir önceki varyanta göre 2.2 kat daha bulaşıcı olduğu ifade edildi. Sao Paulo Üniversitesi'ndeki uzmanların Imperial College London ve Oxford Üniversitesi'yle birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında, koronavirüsün P1 varyantının Amazonlar eyaletindeki Manaus kentinde, ikinci dalga sırasında ortaya çıktığı düşünülüyor. P1 varyantı, Ocak ayında ilk olarak Manaus'tan Japonya'ya seyahat eden kişilerde tespit edilmişti. Ancak uzmanlar, varyantın Manaus kentinde Kasım ayının başlarında ortaya çıktığına inanıyor.Öte yandan, P1 varyantının Vuhan'da ortaya çıkan varyanta göre iki kat daha bulaşıcı olduğu ifade edilirken; varyantın bağışıklık sisteminden kurtulabildiği, tekrar bulaşabilme oranını da yüzde 25 ila yüzde 60' kadar yükselttiği ifade ediliyor.ÜLKEDE 3 YENİ VARYANT DAHA ORTAYA ÇIKTIAyrıca, Brezilya'da P1 varyantı dışında mutasyona uğramış 3 yeni türün daha tespit edildiği bildirildi. Bilim insanları, tespit edilen bu varyantlara ilişkin henüz net bir verinin ortaya çıkmadığını ifade etti.BREZİLYA'DA SON DURUM

Brezilya'da son açıklanan verilere göre toplam tespit edilen koronavirüslü vaka sayısı 12 milyon 227 bin 179'a ulaştı. Ülkede toplam can kaybı 301 bin 87 olarak açıklanırken; iyileşenlerin sayısının 10 milyon 689 bin 646, toplam aktif vaka sayısının ise 1 milyon 236 bin 446 olduğu belirtildi.


Son dakika! Brezilya'da koronavirüs salgınında gençler arasında can kayıpları artıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Sao Paulo, Brezilya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika! Brezilya'da koronavirüs salgınında gençler arasında can kayıpları artıyor - Son Dakika Dünya


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