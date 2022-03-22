Son dakika: Brezilya'da su taşkınları ve toprak kaymalarında 5 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika: Brezilya'da su taşkınları ve toprak kaymalarında 5 kişi öldü

22.03.2022 11:16
Son dakika: Brezilya'da su taşkınları ve toprak kaymalarında 5 kişi öldü

Son dakika haberlerine göre Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı su taşkınları ve toprak kaymalarında 5 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi kayboldu.

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı su taşkınları ve toprak kaymalarında 5 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi kayboldu.

Ülke basınındaki habere göre, Sivil Savunma Ajansından yapılan açıklamada, Petropolis kentinde şiddetli yağışların su taşkınları ve toprak kaymalarına yol açtığı belirtildi.

Petropolis'te şiddetli yağışların yol açtığı taşkınlar ve toprak kaymalarında 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şubat ortasında meydana gelen sel felaketinde 233 kişi yaşamını yitirmişti.

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Togo Cumhuriyeti, Brezilya, Rio, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Brezilya'da su taşkınları ve toprak kaymalarında 5 kişi öldü - Son Dakika


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