Brezilya?da süpermarketin rafları çöktü: 1 ölü, 8 yaralı
? Brezilya'nın Sao Luis kentindeki bir süpermarkette, dev kule halindeki rafların aniden devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
? Brezilya'nın Sao Luis kentindeki bir süpermarkette, dev kule halindeki rafların aniden devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.Brezilya'da film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Ülkenin Maranhao eyaletine bağlı Sao Luis kentinde bulunan Mix Mateus Atacarejo isimli süpermarkette, metal rafların aniden devrilmesi sonucu birçok kişi rafların altında kaldı. Talihsiz olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği 8 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Rafların çökmesiyle altında kalarak hayatını kaybeden market çalışanın, 21 yaşındaki Elane de Oliveira Rodrigues olduğu belirlendi.GÖRGÜ TANIKLARINDAN AFET BENZETMESİ
Olayda hayatını kaybeden Rodrigues'in, rafların birer birer yıkılması sırasında rafları düzelttiği açıklandı. Olay yerine gelen ekipler ve çevredekiler, rafların altında sıkışan kişileri hızlıca kurtardı. Görgü tanıklarının afet benzetmesi yaptığı olayda yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, yetkililer olayla ilgil soruşturma başlattı.
- Brezilya
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