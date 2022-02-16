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Son dakika! Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 67'ye yükseldi - Son Dakika

Son dakika! Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 67'ye yükseldi

16.02.2022 22:44
Son dakika! Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 67'ye yükseldi

Son dakika haberleri... BUENOS Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 67'ye çıktı.

BUENOS Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 67'ye çıktı.

Brezilya'da yayın yapan G1'de çıkan habere göre, Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis kentinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması ve seller sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 67'ye yükseldi.

Ölenlerin 22'sinin erkek, 37'sinin kadın ve 8'inin de çocuk olduğu açıklanırken, sellerin neden olduğu heyelanlar nedeniyle 54 evin yıkıldığı, 370 kişinin barınaklara sığındığı bildirildi.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında 400 itfaiyecinin çalıştığı, itfaiye ekiplerinin henüz kaybolan kişi sayısını belirleyemediği duyuruldu.

Rio de Janeiro Valisi Claudio Castro, sel felaketi nedeniyle şehirdeki durumun "savaşı" andırdığını belirterek, arabaların direklerden sarktığını, sokakların çamur ve suyla dolduğunu söyledi.

Öte yandan, Sivil Savunma Birliği, bölge için hafif ve orta şiddette yağmur beklentisinin olduğunu aktardı.

Sosyal medyaya yansıyan videolarda, dün meydana gelen şiddetli yağışların ardından Petropolis'in yüksek bölgelerinde toprak kaymalarının meydana geldiği, sokakları, parkları, marketleri sel bastığı, arabaların ve otobüslerin su altında kalarak sürüklendiği görülmüştü.

Yetkililer, dün Petropolis'in şubat ayının tamamında beklenen yağışı 6 saatte aldığını belirtmişti.

Şehirde 2011'de yaşanan ve trajediye dönüşen sel felaketinde 900'den fazla kişi ölmüş, 100'den fazla kişi kaybolmuştu.

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Brezilya, Sel, Rio, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 67'ye yükseldi - Son Dakika


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